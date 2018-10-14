Голова "Нафтогазу" Андрій Коболєв пояснив переказ своєї мільйонної премії матері в США.
Дивися повний текст Коболєв пояснив, навіщо переказав свою премію в США.
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Додано: П'ят 26 жов, 2018 16:20
Коболєв пояснив, навіщо переказав свою премію в США
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Дивися повний текст Коболєв пояснив, навіщо переказав свою премію в США.
Додано: П'ят 26 жов, 2018 16:27
У одного жена рожает в США, другой деньги переводит маме, святые люди.
Додано: П'ят 26 жов, 2018 16:30
Мог бы и не опускаться до уровня смертных и ничего не объяснять.
Всё равно скудоумные пересичные не поймут таких высоких материй.
И вообще. Нет времени объяснять - повышаем цену на газ!
Задача пересичных - оплачивать счета. А не задавать провокационные вопросы, сами знаете где написанные
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: П'ят 26 жов, 2018 16:54
"Все свое честно награбленное я отправляю на другие счета.
Я не доверяю своей же стране"...
Если такое говорит такой человек, что нам говорить(
Додано: П'ят 26 жов, 2018 17:09
Re: Коболєв пояснив, навіщо переказав свою премію в США
Додано: П'ят 26 жов, 2018 17:11
О, да тут уже на межведомственное расследование тянет.
Уважаемые прокуроры ГПУ, САП, НАБУ, проанализируйте, будьте добры, сказанное на соответствие букве закона - похоже на чистосердечное.
А ГФС поможет своими фактами - просто так дело на такую шишку не заведешь, еще и на столь астрономическую сумму, как 8.3 млрд.
Додано: П'ят 26 жов, 2018 17:26
А разве нет ограничений на переводы? Как можно было перевести столько бабла. Официально.
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