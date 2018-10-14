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Коболєв пояснив, навіщо
переказав свою премію в США

Коболєв пояснив, навіщо переказав свою премію в США
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 16:20

Коболєв пояснив, навіщо переказав свою премію в США

Пропонуємо до обговорення:
Голова "Нафтогазу" Андрій Коболєв пояснив переказ своєї мільйонної премії матері в США.

Дивися повний текст Коболєв пояснив, навіщо переказав свою премію в США.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 16:20

Капець.Хто керує в цій країні?
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 16:27

У одного жена рожает в США, другой деньги переводит маме, святые люди.
valeriy_ivanenko
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 16:30

Мог бы и не опускаться до уровня смертных и ничего не объяснять.
Всё равно скудоумные пересичные не поймут таких высоких материй.
И вообще. Нет времени объяснять - повышаем цену на газ!

Задача пересичных - оплачивать счета. А не задавать провокационные вопросы, сами знаете где написанные :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 16:42

Какого такого он эту премию получил до выплаты по иску?
aalexz
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 16:54

"Все свое честно награбленное я отправляю на другие счета.
Я не доверяю своей же стране"...
Если такое говорит такой человек, что нам говорить(
magneet
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 17:09

Re: Коболєв пояснив, навіщо переказав свою премію в США

  magneet написав:Если такое говорит такой человек, что нам говорить(
Вот здесь его можно понять. Чует, что весной многим "реформаторам" настанет пора тикать от укр.правосудия к более "справедливому"
aalexz
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 17:11

О, да тут уже на межведомственное расследование тянет.

Уважаемые прокуроры ГПУ, САП, НАБУ, проанализируйте, будьте добры, сказанное на соответствие букве закона - похоже на чистосердечное.

А ГФС поможет своими фактами - просто так дело на такую шишку не заведешь, еще и на столь астрономическую сумму, как 8.3 млрд.
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 17:13

чуствуют сволочи что их время истекает...
Тракторист
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 17:26

А разве нет ограничений на переводы? Как можно было перевести столько бабла. Официально.
PUnder
 
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