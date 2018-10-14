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Коболєв пояснив, навіщо
переказав свою премію в США

Коболєв пояснив, навіщо переказав свою премію в США
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 17:31

  PUnder написав:А разве нет ограничений на переводы? Как можно было перевести столько бабла. Официально.

все ограничения в этой стране только для плебеев...
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Тракторист
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 18:35

Правільні та чесні люди нічого не отримують- вони все заробляють самі, а шулери отримують зароблене іншими, зокрема юристами, які відробляли гонорар. Кобелев та ко здобуте юристами собі в актив записав, а за мамою ховається. Коли нема елементарної совісті та сорому воно сидить і далі себе прихвалює, це ж природньо. Тварюкп для нього це компліман, так що тримай- йолоп!
noyesnoyes
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 18:48

Re: Коболєв пояснив, навіщо переказав свою премію в США

Честно заработал?
- Молодец!
- Проблема в другом:
- https://www.coe.int/ru/web/execution/-/ ... -v-ukraine
12 тысяч так и не могут получить заработанное
- http://news.meta.ua/metka:%D1%81%D0%B5% ... %BB%D1%8C/
- рабы в шахтах работают "во славу Украины" - ?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 19:14

Мальчик готовится бежать :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
zloy_ukr
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