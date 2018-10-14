все ограничения в этой стране только для плебеев...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 26 жов, 2018 17:31
все ограничения в этой стране только для плебеев...
ПОДДЕРЖИ НАРОДНОЕ ТРЕБОВАНИЕ Закрепить за Народом Украины на Конституционном уровне право вето, на любой нормативно-правовой акт, издаваемый органами государственной власти и местного самоуправления страны - http://ukrnt.in.ua
Додано: П'ят 26 жов, 2018 18:35
Правільні та чесні люди нічого не отримують- вони все заробляють самі, а шулери отримують зароблене іншими, зокрема юристами, які відробляли гонорар. Кобелев та ко здобуте юристами собі в актив записав, а за мамою ховається. Коли нема елементарної совісті та сорому воно сидить і далі себе прихвалює, це ж природньо. Тварюкп для нього це компліман, так що тримай- йолоп!
Додано: П'ят 26 жов, 2018 18:48
Re: Коболєв пояснив, навіщо переказав свою премію в США
Честно заработал?
- Молодец!
- Проблема в другом:
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12 тысяч так и не могут получить заработанное
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- рабы в шахтах работают "во славу Украины" - ?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: П'ят 26 жов, 2018 19:14
Мальчик готовится бежать
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
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