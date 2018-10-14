Коболєв пояснив, навіщо переказав свою премію в США

Додано: П'ят 26 жов, 2018 20:18

noyesnoyes написав: Правільні та чесні люди нічого не отримують- вони все заробляють самі, а шулери отримують зароблене іншими, зокрема юристами, які відробляли гонорар. Кобелев та ко здобуте юристами собі в актив записав, а за мамою ховається. Коли нема елементарної совісті та сорому воно сидить і далі себе прихвалює, це ж природньо. Тварюкп для нього це компліман, так що тримай- йолоп! Правільні та чесні люди нічого не отримують- вони все заробляють самі, а шулери отримують зароблене іншими, зокрема юристами, які відробляли гонорар. Кобелев та ко здобуте юристами собі в актив записав, а за мамою ховається. Коли нема елементарної совісті та сорому воно сидить і далі себе прихвалює, це ж природньо. Тварюкп для нього це компліман, так що тримай- йолоп!

И юристы и Коболев не имеют права на такие премии в принципе. Как и на такие зарплаты - как они получают . Они просто функционеры - на нашем с вами имуществе и на нашем с вами газе. Могу себе представить сколько списано денег на юристов было - тоже миллионы !!! А "командировачные" ?! А эти деньги из наших карманов. Хотя возврат эти денег не реален. Не зависимо от решения суда. Тут лучше договариваться - искать взаимный интерес - тогда будет толк. Даже наши суды и прокуратура игнорят и не выполняют решения Европейского суда. Все мы в курсе. Что касается - прав в принципе на миллионные премии - приведу простой пример.Вы заказали портному костюм из уникальной дорогой ткани. Пошив стоит , допустим - 400 долларов. Он пошил - все удачно и вы дали ему "премию" - благодарность - коньяк и конфеты. Или заплатили не 400 - а 500 дол. Премия может быть 20-30 % от зарплаты. Портной наш узнал - что костюм этот для вашей свадьбы - и женитесь вы на дочке миллиардера - портной хватает вас за грудки и требует АВАНСОМ ДАТЬ 1 МИЛЛИОН ДОЛЛАРОВ СРОЧНО , так как он помог вам в "таком денежном деле" - свадьбе. Но его работа не стоит лимон долларов и близко. У вас тем более нет таких денег. Женитесь вы не "благодаря костюму" - а по любви. И тем более у дочки будут все эти миллионы - только после смерти папаши и то не факт - а папа - он жив и здоров. Такие же права на миллионы Нафтагаза - у Коболева, как у портного на деньги вашего будущего тестя. Коболев должен выполнять свою работу и получать такую зарплату - как любой другой госслужащий его ранга и соразмерено с другими зарплатами бюджетников в стране.