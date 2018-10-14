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Коболєв пояснив, навіщо
переказав свою премію в США

Коболєв пояснив, навіщо переказав свою премію в США
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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  #<123>
Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 17:31

  PUnder написав:А разве нет ограничений на переводы? Как можно было перевести столько бабла. Официально.

все ограничения в этой стране только для плебеев...
ПОДДЕРЖИ НАРОДНОЕ ТРЕБОВАНИЕ Закрепить за Народом Украины на Конституционном уровне право вето, на любой нормативно-правовой акт, издаваемый органами государственной власти и местного самоуправления страны - http://ukrnt.in.ua
Тракторист
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 18:25

хрюндель в наглую среди бела дня украл 7,9млн долларов из бюджета и перевел в америку...и все правильно...так и надо..
paragermpara
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 18:35

Правільні та чесні люди нічого не отримують- вони все заробляють самі, а шулери отримують зароблене іншими, зокрема юристами, які відробляли гонорар. Кобелев та ко здобуте юристами собі в актив записав, а за мамою ховається. Коли нема елементарної совісті та сорому воно сидить і далі себе прихвалює, це ж природньо. Тварюкп для нього це компліман, так що тримай- йолоп!
noyesnoyes
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 18:48

Re: Коболєв пояснив, навіщо переказав свою премію в США

Честно заработал?
- Молодец!
- Проблема в другом:
- https://www.coe.int/ru/web/execution/-/ ... -v-ukraine
12 тысяч так и не могут получить заработанное
- http://news.meta.ua/metka:%D1%81%D0%B5% ... %BB%D1%8C/
- рабы в шахтах работают "во славу Украины" - ?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 19:14

Мальчик готовится бежать :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
zloy_ukr
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 19:55

  aalexz написав:Какого такого он эту премию получил до выплаты по иску?


Такого - что он не имеет права на получение таких премий даже и после этой выплаты возможной, но очень-очень маловероятной выплаты. Даже если суд решит в нашу пользу. Вся это бодяга - для разграбления нац.достояния Украины. Чего-то он плетет - что он подал в суд и на апелляцию от своего имени - от себя лично ? Иначе почему ему грозит арест имущества ? Если в суд и на апелляцию подает гос. предприятие - то работники - оформляющие иски и выступающие на суде - только представляют интересы государства. И своим личным имуществом работники и руководители не отвечают. Отвечают перед истцом - само предприятие своим имуществом - а не сотрудники этого предприятия, если они сами , конечно по данному делу не проворовались лично и не являются фигурантами этого дела.
kalinavalera1
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 20:18

  noyesnoyes написав:Правільні та чесні люди нічого не отримують- вони все заробляють самі, а шулери отримують зароблене іншими, зокрема юристами, які відробляли гонорар. Кобелев та ко здобуте юристами собі в актив записав, а за мамою ховається. Коли нема елементарної совісті та сорому воно сидить і далі себе прихвалює, це ж природньо. Тварюкп для нього це компліман, так що тримай- йолоп!



И юристы и Коболев не имеют права на такие премии в принципе. Как и на такие зарплаты - как они получают . Они просто функционеры - на нашем с вами имуществе и на нашем с вами газе. Могу себе представить сколько списано денег на юристов было - тоже миллионы !!! А "командировачные" ?! А эти деньги из наших карманов. Хотя возврат эти денег не реален. Не зависимо от решения суда. Тут лучше договариваться - искать взаимный интерес - тогда будет толк. Даже наши суды и прокуратура игнорят и не выполняют решения Европейского суда. Все мы в курсе. Что касается - прав в принципе на миллионные премии - приведу простой пример.

Вы заказали портному костюм из уникальной дорогой ткани. Пошив стоит , допустим - 400 долларов. Он пошил - все удачно и вы дали ему "премию" - благодарность - коньяк и конфеты. Или заплатили не 400 - а 500 дол. Премия может быть 20-30 % от зарплаты. Портной наш узнал - что костюм этот для вашей свадьбы - и женитесь вы на дочке миллиардера - портной хватает вас за грудки и требует АВАНСОМ ДАТЬ 1 МИЛЛИОН ДОЛЛАРОВ СРОЧНО , так как он помог вам в "таком денежном деле" - свадьбе. Но его работа не стоит лимон долларов и близко. У вас тем более нет таких денег. Женитесь вы не "благодаря костюму" - а по любви. И тем более у дочки будут все эти миллионы - только после смерти папаши и то не факт - а папа - он жив и здоров. Такие же права на миллионы Нафтагаза - у Коболева, как у портного на деньги вашего будущего тестя. Коболев должен выполнять свою работу и получать такую зарплату - как любой другой госслужащий его ранга и соразмерено с другими зарплатами бюджетников в стране.
Востаннє редагувалось kalinavalera1 в П'ят 26 жов, 2018 20:25, всього редагувалось 1 раз.
kalinavalera1
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 20:21

Какая эталонная зрадофилия в коммментариях. :mrgreen:

  PUnder написав:А разве нет ограничений на переводы? Как можно было перевести столько бабла. Официально.


Элементарно.
http://dengi.ua/archive/articles/302752-NBU-uprostil-valjutnye-perevody-za-granicu
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 20:33

  Sommer написав:Какая эталонная зрадофилия в коммментариях. :mrgreen:



Я начинаю подозревать апологетов миллиардного бонуса за фантомные успехи ТОПам Нефтегаза в проживании за пределами Украины :mrgreen: Не существует другой причины, по которой плательщик услуга тепла и газа может это оправдывать.

Разве что присутствие своей часть пирога. Только я при всем уважении скорее заподозрю то, что пишешь ты из Европы, или хотя бы электричеством отапливаемой квартиры в Украине, чем то, что Коболев с тобой поделился :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 21:32

  zРадио написав:Я начинаю подозревать апологетов миллиардного бонуса за фантомные успехи ТОПам Нефтегаза в проживании за пределами Украины Не существует другой причины, по которой плательщик услуга тепла и газа может это оправдывать.


Возможно или городской сумасшедший,раздающий днем листовки в палатке за Порошенко, а вечером не может успокоиться и топит за икону на разных сайтах,возможно просто жирный платный бот
Bayern
 
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