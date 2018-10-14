|
|
|
Коболєв пояснив, навіщо переказав свою премію в США
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 26 жов, 2018 21:40
zРадио написав: Sommer написав:
Какая эталонная зрадофилия в коммментариях.
Я начинаю подозревать апологетов миллиардного бонуса за фантомные успехи ТОПам Нефтегаза в проживании за пределами Украины
Не существует другой причины, по которой плательщик услуга тепла и газа может это оправдывать.
Плательщик услуг тепла и газа должен печалиться, что Украина не проиграла дело и не должна 50 (или сколько там газпрём хотел) миллиардов долларов?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
-
Sommer
-
-
- Повідомлень: 3055
- З нами з: 07.04.17
- Подякував: 256 раз.
- Подякували: 448 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 26 жов, 2018 22:36
ур**. Як і вся майдана влада.
-
Дикий не Дикий
-
-
- Повідомлень: 94
- З нами з: 04.05.17
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 38 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|