Коболєв пояснив, навіщо переказав свою премію в США

Плательщик услуг тепла и газа должен печалиться, что Украина не проиграла дело и не должна 50 (или сколько там газпрём хотел) миллиардов долларов?
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Додано: П'ят 26 жов, 2018 21:40
Плательщик услуг тепла и газа должен печалиться, что Украина не проиграла дело и не должна 50 (или сколько там газпрём хотел) миллиардов долларов?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Додано: П'ят 26 жов, 2018 23:51
Ну а общая сумма требований к Газпрому от Нефтегаза составляла 64 млрд долларов. И че?
Если руководствоваться твоей логикой, то одновременно мы должны печалиться проигрышем 60 млрд...
Тебе не кажется, что встречные требования в астрономических масштабах - это просто политическая игра, в которую играют две стороны (Украина и россия) на территории третьей (ЕС)?
Была ли хоть какая-то заслуга Коболева и его команды в этой "победе"? Разумеется, нет, но если твоя душевная организация требует сказки, можешь, конечно, в это верить.
А что же произошло на самом деле - всего то навсего ЕС на правах арбитра решил подыграть нам в своих шкурных интересах. Переложить с себя на РФ часть груза по поддержанию украинских штанов.
Ну что ж - они попытались, за что спасибо. Но не вышло. Чуток нервишки противнику потрепали, имидж еще ниже подспустили, да выторговали более выгодные для себя условия финансирования СП2.
А что мы - считаем виртуальные нолики и готовимся к окончательной потере транзита...
Зато мама Коболева и жена Витренко купят себе, фигурально выражаясь, за твои деньги по новой шубе из баргузинского соболя, за мои - по новой сумочке Birkin. Газпром на все это не давал и не даст ни копейки.
Так что, да - причин печалиться нет, весело ведь живем
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