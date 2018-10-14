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Коболєв пояснив, навіщо
переказав свою премію в США

Коболєв пояснив, навіщо переказав свою премію в США
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 21:40

  zРадио написав:
  Sommer написав:Какая эталонная зрадофилия в коммментариях. :mrgreen:



Я начинаю подозревать апологетов миллиардного бонуса за фантомные успехи ТОПам Нефтегаза в проживании за пределами Украины :mrgreen: Не существует другой причины, по которой плательщик услуга тепла и газа может это оправдывать.


Плательщик услуг тепла и газа должен печалиться, что Украина не проиграла дело и не должна 50 (или сколько там газпрём хотел) миллиардов долларов?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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ур**. Як і вся майдана влада.
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 23:51

  Sommer написав:
  zРадио написав:
  Sommer написав:Какая эталонная зрадофилия в коммментариях. :mrgreen:



Я начинаю подозревать апологетов миллиардного бонуса за фантомные успехи ТОПам Нефтегаза в проживании за пределами Украины :mrgreen: Не существует другой причины, по которой плательщик услуга тепла и газа может это оправдывать.


Плательщик услуг тепла и газа должен печалиться, что Украина не проиграла дело и не должна 50 (или сколько там газпрём хотел) миллиардов долларов?


Ну а общая сумма требований к Газпрому от Нефтегаза составляла 64 млрд долларов. И че?

Если руководствоваться твоей логикой, то одновременно мы должны печалиться проигрышем 60 млрд...

Тебе не кажется, что встречные требования в астрономических масштабах - это просто политическая игра, в которую играют две стороны (Украина и россия) на территории третьей (ЕС)?

Была ли хоть какая-то заслуга Коболева и его команды в этой "победе"? Разумеется, нет, но если твоя душевная организация требует сказки, можешь, конечно, в это верить.

А что же произошло на самом деле - всего то навсего ЕС на правах арбитра решил подыграть нам в своих шкурных интересах. Переложить с себя на РФ часть груза по поддержанию украинских штанов.

Ну что ж - они попытались, за что спасибо. Но не вышло. Чуток нервишки противнику потрепали, имидж еще ниже подспустили, да выторговали более выгодные для себя условия финансирования СП2.

А что мы - считаем виртуальные нолики и готовимся к окончательной потере транзита...

Зато мама Коболева и жена Витренко купят себе, фигурально выражаясь, за твои деньги по новой шубе из баргузинского соболя, за мои - по новой сумочке Birkin. Газпром на все это не давал и не даст ни копейки.

Так что, да - причин печалиться нет, весело ведь живем :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 01:03

Ох..уев...шший наёмный сотрудник государственной организации. Пытается отмазаться и спрятать наши деньги. Тв_арюка.
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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 04:23

Re: Коболєв пояснив, навіщо переказав свою премію в США

  kalinavalera1 написав:Коболев должен выполнять свою работу и получать такую зарплату - как любой другой госслужащий его ранга и соразмерено с другими зарплатами бюджетников в стране.


перевернутая логика. вместо того, чтобы наследовать успешные примеры, давайте скатим его до обычного убогого уровня наших стандартных госслужб. совком отдает - мол, не выделяйся, будь серой массой.
galex
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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 04:27

Re: Коболєв пояснив, навіщо переказав свою премію в США

но пригорание нижней чакры сторонников Газпрома мне нравится. а ведь готовится еще один иск, на 11 млрд. И если хотя бы половину выиграют, как же они переживут еще одну премию Коболеву, в 55 млн долларов ))
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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 04:55

  aalexz написав:Какого такого он эту премию получил до выплаты по иску?


она привязана к выплате. 2 ярда нам зачлось вместо денег, которые мы были должны за уже потребленный газ, остальные 2.6 они должны заплатить, а мы их пока щипаем за активы. Так кстати одной только пени и штрафов накапало уже больше этой премии.
Когда начинаются рассуждения по несправедливости такой зарплаты, которую он уже отбил до конца жизни понимаешь что тот кто это пишет, явно никогда не создаст успешный бизнес. Зажмет денег ком.диру и тот свалит к менее жадному конкуренту.
Что поделать, Шарикова из совка вывести можно, а совок из Шарикова - нет ))
galex
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