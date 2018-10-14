Коболєв пояснив, навіщо переказав свою премію в США

Додано: П'ят 26 жов, 2018 23:51

Sommer написав: zРадио написав: Sommer написав: Какая эталонная зрадофилия в коммментариях.



Какая эталонная зрадофилия в коммментариях.



Я начинаю подозревать апологетов миллиардного бонуса за фантомные успехи ТОПам Нефтегаза в проживании за пределами Украины Не существует другой причины, по которой плательщик услуга тепла и газа может это оправдывать.

Я начинаю подозревать апологетов миллиардного бонуса за фантомные успехи ТОПам Нефтегаза в проживании за пределами УкраиныНе существует другой причины, по которой плательщик услуга тепла и газа может это оправдывать.



Плательщик услуг тепла и газа должен печалиться, что Украина не проиграла дело и не должна 50 (или сколько там газпрём хотел) миллиардов долларов? Плательщик услуг тепла и газа должен печалиться, что Украина не проиграла дело и не должна 50 (или сколько там газпрём хотел) миллиардов долларов?

Ну а общая сумма требований к Газпрому от Нефтегаза составляла 64 млрд долларов. И че?Если руководствоваться твоей логикой, то одновременно мы должны печалиться проигрышем 60 млрд...Тебе не кажется, что встречные требования в астрономических масштабах - это просто политическая игра, в которую играют две стороны (Украина и россия) на территории третьей (ЕС)?Была ли хоть какая-то заслуга Коболева и его команды в этой "победе"? Разумеется, нет, но если твоя душевная организация требует сказки, можешь, конечно, в это верить.А что же произошло на самом деле - всего то навсего ЕС на правах арбитра решил подыграть нам в своих шкурных интересах. Переложить с себя на РФ часть груза по поддержанию украинских штанов.Ну что ж - они попытались, за что спасибо. Но не вышло. Чуток нервишки противнику потрепали, имидж еще ниже подспустили, да выторговали более выгодные для себя условия финансирования СП2.А что мы - считаем виртуальные нолики и готовимся к окончательной потере транзита...Зато мама Коболева и жена Витренко купят себе, фигурально выражаясь, за твои деньги по новой шубе из баргузинского соболя, за мои - по новой сумочке Birkin. Газпром на все это не давал и не даст ни копейки.Так что, да - причин печалиться нет, весело ведь живем