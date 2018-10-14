Плательщик услуг тепла и газа должен печалиться, что Украина не проиграла дело и не должна 50 (или сколько там газпрём хотел) миллиардов долларов?
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Додано: П'ят 26 жов, 2018 21:40
Плательщик услуг тепла и газа должен печалиться, что Украина не проиграла дело и не должна 50 (или сколько там газпрём хотел) миллиардов долларов?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Додано: П'ят 26 жов, 2018 23:51
Ну а общая сумма требований к Газпрому от Нефтегаза составляла 64 млрд долларов. И че?
Если руководствоваться твоей логикой, то одновременно мы должны печалиться проигрышем 60 млрд...
Тебе не кажется, что встречные требования в астрономических масштабах - это просто политическая игра, в которую играют две стороны (Украина и россия) на территории третьей (ЕС)?
Была ли хоть какая-то заслуга Коболева и его команды в этой "победе"? Разумеется, нет, но если твоя душевная организация требует сказки, можешь, конечно, в это верить.
А что же произошло на самом деле - всего то навсего ЕС на правах арбитра решил подыграть нам в своих шкурных интересах. Переложить с себя на РФ часть груза по поддержанию украинских штанов.
Ну что ж - они попытались, за что спасибо. Но не вышло. Чуток нервишки противнику потрепали, имидж еще ниже подспустили, да выторговали более выгодные для себя условия финансирования СП2.
А что мы - считаем виртуальные нолики и готовимся к окончательной потере транзита...
Зато мама Коболева и жена Витренко купят себе, фигурально выражаясь, за твои деньги по новой шубе из баргузинского соболя, за мои - по новой сумочке Birkin. Газпром на все это не давал и не даст ни копейки.
Так что, да - причин печалиться нет, весело ведь живем
Додано: Суб 27 жов, 2018 01:03
Ох..уев...шший наёмный сотрудник государственной организации. Пытается отмазаться и спрятать наши деньги. Тв_арюка.
Додано: Суб 27 жов, 2018 04:23
Re: Коболєв пояснив, навіщо переказав свою премію в США
перевернутая логика. вместо того, чтобы наследовать успешные примеры, давайте скатим его до обычного убогого уровня наших стандартных госслужб. совком отдает - мол, не выделяйся, будь серой массой.
Додано: Суб 27 жов, 2018 04:27
Re: Коболєв пояснив, навіщо переказав свою премію в США
но пригорание нижней чакры сторонников Газпрома мне нравится. а ведь готовится еще один иск, на 11 млрд. И если хотя бы половину выиграют, как же они переживут еще одну премию Коболеву, в 55 млн долларов ))
Додано: Суб 27 жов, 2018 04:55
она привязана к выплате. 2 ярда нам зачлось вместо денег, которые мы были должны за уже потребленный газ, остальные 2.6 они должны заплатить, а мы их пока щипаем за активы. Так кстати одной только пени и штрафов накапало уже больше этой премии.
Когда начинаются рассуждения по несправедливости такой зарплаты, которую он уже отбил до конца жизни понимаешь что тот кто это пишет, явно никогда не создаст успешный бизнес. Зажмет денег ком.диру и тот свалит к менее жадному конкуренту.
Что поделать, Шарикова из совка вывести можно, а совок из Шарикова - нет ))
Додано: Суб 27 жов, 2018 10:02
Пока всё напоминает праздник маразма, денег еще не получили, апелляции еще не выиграли, премии выплачены, мама Коболева в США обеспечена, тарифы повышены )))
Вот слова Витренко этим летом:
"Обжалование решений арбитража может занять и три года, если потом (после Апелляционного суда Швеции) дело будет рассматривать и Верховный суд Швеции", - отметил он в ходе онлайн-обсуждения. По словам Витренко, в случае успеха апелляции и проведения повторного арбитража он занял бы еще четыре года, результат повторного арбитража можно было бы также обжаловать, затягивая процесс до бесконечности."
Додано: Суб 27 жов, 2018 10:19
Вызывает уважение откровенность. А вызвана она абсолютной уверенностью в безнаказанности. Очень важно чтобы украинская молодежь это впитывала и пропускала мимо ушей лозунги о "светлом будущем".
Додано: Суб 27 жов, 2018 11:29
А вот и истинная причина перевода денег в США:
Глава Нафтогаза назвал Украину "фейл-кейсом"
Чтобы срубить бабла, Украина для них "саксесс-кейс". А чтобы хранить его здесь и жить здесь, строить цивилизованное общество - "фейл-кейс".
Обратите внимание, все эти наши чудо-бизнесмены, чудо-реформаторы деньги умеют "зарабатывать" только в Украине. Все, кому дорога назад в Украину заказана, лишь уменьшают свои состояния за границей.
Вот такие они "супермены" - как только их помещаешь в условия честной конкуренции, они сразу превращаются в заурядных неудачников.
Только здесь они короли жизни, потому что народ у нас очень терпеливый и позволяет себя поиметь, что сейчас и происходит с украинским газом...
Востаннє редагувалось zРадио в Суб 27 жов, 2018 11:31, всього редагувалось 1 раз.
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