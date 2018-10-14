Коболєв пояснив, навіщо переказав свою премію в США
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Чтобы срубить бабла, Украина для них "саксесс-кейс". А чтобы хранить его и здесь и жить здесь, строить цивилизованное общество - "фейл-кейс".
Обратите внимание, все эти наши чудо-бизнесмены, чудо-реформаторы деньги умеют "зарабатывать" только в Украине. Все, кому дорога назад в Украину заказаны, лишь уменьшают свои состояния за границей.
Вот такие они "супермены" - как только их помещаешь в условия честной конкуренции, они сразу превращаются в заурядных неудачников. Только здесь они короли жизни, потому что народ у нас очень терпеливый и позволяет себя поиметь, что сейчас и происходит с украинским газом...
Джордж Оруэлл. Скотный двор
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.