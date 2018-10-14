RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Коболєв пояснив, навіщо
переказав свою премію в США

Коболєв пояснив, навіщо переказав свою премію в США
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 11:30

  zРадио написав:А вот и истинная причина перевода денег в США:

Глава Нафтогаза назвал Украину "фейл-кейсом"

https://korrespondent.net/ukraine/polit ... eil-keisom

Чтобы срубить бабла, Украина для них "саксесс-кейс". А чтобы хранить его и здесь и жить здесь, строить цивилизованное общество - "фейл-кейс".

Обратите внимание, все эти наши чудо-бизнесмены, чудо-реформаторы деньги умеют "зарабатывать" только в Украине. Все, кому дорога назад в Украину заказаны, лишь уменьшают свои состояния за границей.

Вот такие они "супермены" - как только их помещаешь в условия честной конкуренции, они сразу превращаются в заурядных неудачников. Только здесь они короли жизни, потому что народ у нас очень терпеливый и позволяет себя поиметь, что сейчас и происходит с украинским газом...

Джордж Оруэлл. Скотный двор
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5867
З нами з: 20.09.12
Подякував: 588 раз.
Подякували: 781 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 12:56

Повоняете и успокоитесь

Зображення
Грйс-мэн
 
Повідомлень: 369
З нами з: 22.01.18
Подякував: 267 раз.
Подякували: 136 раз.
 
Профіль
1
1
  #<123
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 17 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Гройсман пояснив, чому МВФ висуває до України суворі вимоги 1, 2
R2 » Вів 23 жов, 2018 09:08
13 759
Переглянути останнє повідомлення
Чет 25 жов, 2018 15:36
ruvex
Клімат та інновації. За що дали Нобелівську премію з...
R2 » Чет 18 жов, 2018 11:51
2 74
Переглянути останнє повідомлення
Вів 23 жов, 2018 19:43
Cler
Коболєв приєднався до переговорів з МВФ
R2 » Нед 14 жов, 2018 15:58
3 150
Переглянути останнє повідомлення
Вів 16 жов, 2018 08:31
Дикий не Дикий

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (21300)
27.10.2018 14:38
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.