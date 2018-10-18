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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Суб 27 жов, 2018 15:02
Куй железо, пока горячо. Где Коболев, а где то светлое завтра, когда Газпром выплатит неустойку? Мама не может так долго ждать.
Додано: Суб 27 жов, 2018 15:58
Весь смак ситуации в том, что к "выигрышу дела" в арбитраже руководство НАК не имеет никакого отношения. Во-первых живых денег не было получено (и видимо никогда не будет). Но главное в другом. Была нанята юридическая компания из Европы, которая за многомиллионный гонорар подготовила документы, подала их в арбитраж, сформировала правовую позицию, представляла интересы НАК и "выиграла" дело. Весь вклад Коболева -подписать доверенность от имени НАК европейским юристам на представительство в суде. Вот за это они и получили кто 8 млн.долл, кто меньше. Короче за подпись на доверенности.
Додано: Суб 27 жов, 2018 16:27
Как тебе такое, Илон Маск?
Додано: Суб 27 жов, 2018 18:25
Re: Коболєв пояснив, навіщо переказав свою премію в США
очередное ссанье в глаза (впрочем чего еще ждать от такого ника. когда забанили некоторых явных зрадофиилов, я уж было подумал что форум выздоравливает. но похоже поторопился вернуться).
Коболев три года проработал в компании из Большой Четверки. С таким резюме во многих корпорациях двери эйчаров можно распахивать с ноги.
Додано: Суб 27 жов, 2018 18:32
Re: Коболєв пояснив, навіщо переказав свою премію в США
а что раньше мешало нанять нормальных адвокатов?
непонимание того, что жлобиться на многомиллионные гонорары при миллиардных делах это глупо? незнание того, что жадность порождает бедность?
Кстати из моих знакомых мнение по Коболеву, его зарплатам и премиям, разделилось.
кто более-менее состоятельный, в принципе относится нормально. кто более нищебродный - у тех баттхерт и дикое возмущение "пусть попробует как жить на минималку".
Додано: Суб 27 жов, 2018 18:37
Кстати эта цитата Авакова, в тот момент когда она была сказана, была очень даже в тему.
А вот сейчас у меня к нему претензии.
Когда Коболев нагнул Газпром, в тот же или следующий день на него завели дело в Украине (причем совсем левое). Если бы у нас органы не ловили мышей, то уже к вечеру истец должен был в тайных застенках СБУ сидеть на бутылке и подписывая отказную, вдохновенно рассказывать сколько рупчиков получил за инициативу.
Да и порох хоть бы сказанул или вмешался, а не изображал соплю аля Ющенко.
Додано: Суб 27 жов, 2018 18:51
Re: Коболєв пояснив, навіщо переказав свою премію в США
когда мама Витренко, Наталья Михайловна, рассказывает ватным олухам социалистические сказки, в то время как ее сын получает в несколько сотен раз выше минималки, это веселый глум
но когда вы делаете это на финансах, получается как-то неуважительно к участникам.
тем кому сложно дотумкать абстрактные вещи, пусть представит как мы платим Газпрому 2 млрд за газ, который уже потребили. А потом Газпром нам их отдает обратно, как часть вот этого проигрыша в 4.6
когда он отдаст остальные 2.6 млрд, Коболев, Витренко и компания получат остальные 26 млн$. именно это вселяет уверенность что таки отдаст. потому что ничто так не стимулирует как личный интерес.
Додано: Суб 27 жов, 2018 18:57
Чушь. Его даже в другой стране в PwC не возьмут с украинским опытом
В игноре Kart
Додано: Суб 27 жов, 2018 19:06
Re: Коболєв пояснив, навіщо переказав свою премію в США
Газпрому глубоко наплевать на личный интерес Коболева и Витренко.
Коболев и Витренко по любому не получат оставшиеся 26 миллионов долларов, их в следующем году поменяют, а апелляции по этому делу по словам того же Витренко займут не меньше трех лет. Понятно, что апелляции должны еще быть в пользу Украины, иначе с этих менеджеров придется принудительно взыскивать деньги назад.
Додано: Суб 27 жов, 2018 19:37
Неуважительна к участникам форума здесь только неформатная навязчивая реклама, за которую тролль galex, по совместительству пиарщик Нефтегаза, не заплатил.
Ну накляузничал ты модератору о своих оскорбленных чувствах - удалили мой пост (который не нарушил ни одного правила), не вчитываясь в суть за отсутствием времени. Теперь берегись - той же возможностью могу воспользоваться и я.
С учетом того, когда ты вылазишь со своими партизанскими вбросами, мне не составит труда доказать, где ты работаешь - дай только немного времени
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