Коболєв пояснив, навіщо переказав свою премію в США

Додано: Суб 27 жов, 2018 18:37

Грйс-мэн написав: Повоняете и успокоитесь



Повоняете и успокоитесь

Кстати эта цитата Авакова, в тот момент когда она была сказана, была очень даже в тему.А вот сейчас у меня к нему претензии.Когда Коболев нагнул Газпром, в тот же или следующий день на него завели дело в Украине (причем совсем левое). Если бы у нас органы не ловили мышей, то уже к вечеру истец должен был в тайных застенках СБУ сидеть на бутылке и подписывая отказную, вдохновенно рассказывать сколько рупчиков получил за инициативу.Да и порох хоть бы сказанул или вмешался, а не изображал соплю аля Ющенко.