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Коболєв пояснив, навіщо
переказав свою премію в США

Коболєв пояснив, навіщо переказав свою премію в США
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 20:46

А в это самое время:
"В Лисичанске одного из протестующих шахтеров госпитализировали в психиатрическое отделение
[11:30 27 октября 2018 года ]
http://ukrrudprom.com/news/V_Lisichansk ... iziro.html
В Лисичанске на шахте им. Капустина, где продолжают протестовать горняки с требованием погасить задолженность по зарплатам, были госпитализированы два шахтера. Об этом сегодня, 26 октября, написал народный депутат Сергей Каплин в Facebook.

Нардеп сообщил, что госпитализирован 31-летний шахтер Александр Черкасов, у которого есть двое маленьких детей: он дважды терял сознание с утра, у него серьезный отек, гипертонический криз, подозрение на закупорку вен.

Также накануне сдали нервы у его товарища, его госпитализировали в психиатрическое отделение.

“Ситуация безденежья, когда у тебя кредиты и маленькие дети, просто довела человека до предела”, — написал Каплин."

"Скотный двор" Джордж Оруэлл
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 20:49

Когда Пол Гетти был объявлен самым богатым человеком на земле, он оправдываясь перед американским обществом, уверял что все деньги вложены в разработку и на благо американского общества. А тут - мамке отдал, отнимут
Moimir
 
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