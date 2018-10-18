Коболєв пояснив, навіщо переказав свою премію в США

"В Лисичанске одного из протестующих шахтеров госпитализировали в психиатрическое отделение
[11:30 27 октября 2018 года ]
В Лисичанске на шахте им. Капустина, где продолжают протестовать горняки с требованием погасить задолженность по зарплатам, были госпитализированы два шахтера. Об этом сегодня, 26 октября, написал народный депутат Сергей Каплин в Facebook.
Нардеп сообщил, что госпитализирован 31-летний шахтер Александр Черкасов, у которого есть двое маленьких детей: он дважды терял сознание с утра, у него серьезный отек, гипертонический криз, подозрение на закупорку вен.
Также накануне сдали нервы у его товарища, его госпитализировали в психиатрическое отделение.
“Ситуация безденежья, когда у тебя кредиты и маленькие дети, просто довела человека до предела”, — написал Каплин."
"Скотный двор" Джордж Оруэлл