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Коболєв пояснив, навіщо переказав свою премію в США
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 27 жов, 2018 20:49
Когда Пол Гетти был объявлен самым богатым человеком на земле, он оправдываясь перед американским обществом, уверял что все деньги вложены в разработку и на благо американского общества. А тут - мамке отдал, отнимут
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Додано: Суб 27 жов, 2018 21:52
Витренко тоже мамке отправил?
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Додано: Пон 29 жов, 2018 11:18
Мама голодает в Америках
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