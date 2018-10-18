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Коболєв пояснив, навіщо переказав свою премію в США
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 27 жов, 2018 20:49
Когда Пол Гетти был объявлен самым богатым человеком на земле, он оправдываясь перед американским обществом, уверял что все деньги вложены в разработку и на благо американского общества. А тут - мамке отдал, отнимут
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Додано: Суб 27 жов, 2018 21:52
Витренко тоже мамке отправил?
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Додано: Пон 29 жов, 2018 11:18
Мама голодает в Америках
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papazina
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Додано: Пон 29 жов, 2018 15:18
Ничего страшного, надо продолжать и наращивать усилия! Потрясет да перестанет, а 37,6 трлн. м куб. того стоят. Хотя, помнится, у поляков и хохлов по оценкам тоже было over 100500 триллионов сланцев, а на деле оказался шиш, даже без масла.
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sal
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Додано: Пон 29 жов, 2018 16:06
zРадио написав:
Была ли хоть какая-то заслуга Коболева и его команды в этой "победе"? Разумеется, нет
, но если твоя душевная организация требует сказки, можешь, конечно, в это верить.
Разумеется, нет, кто такой вообще Коболев? Кто такой "Нафтогаз"? Ведь в суде с Газпромом их не было вообще, да?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
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Додано: Пон 29 жов, 2018 16:07
sal написав:
Ничего страшного, надо продолжать и наращивать усилия! Потрясет да перестанет, а 37,6 трлн. м куб. того стоят. Хотя, помнится, у поляков и хохлов
по оценкам тоже было over 100500 триллионов сланцев, а на деле оказался шиш, даже без масла.
Что, форумом ошибся, кремлеботик?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
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