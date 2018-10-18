Коболєв пояснив, навіщо переказав свою премію в США

Додано: Пон 29 жов, 2018 16:44

Sommer написав: zРадио написав: Была ли хоть какая-то заслуга Коболева и его команды в этой "победе"? Разумеется, нет, но если твоя душевная организация требует сказки, можешь, конечно, в это верить.

Была ли хоть какая-то заслуга Коболева и его команды в этой "победе"?, но если твоя душевная организация требует сказки, можешь, конечно, в это верить.



Разумеется, нет, кто такой вообще Коболев? Кто такой "Нафтогаз"? Ведь в суде с Газпромом их не было вообще, да? Разумеется, нет, кто такой вообще Коболев? Кто такой "Нафтогаз"? Ведь в суде с Газпромом их не было вообще, да?

Кстати вот Тимошенко на суде не было, она отказалась свидетельствовать против Газпрома. На эту тему интересная инфа от Витренко:"..З подивом споглядаю як прихильники Тимошенко зараз закидають нам що ми обіцяли зменшення ціни на газ якщо ми виграємо в Стокгольмському арбітражі.Чому з подивом? Тому що "чия б корова мичала"...Поясню.Газпром до переговорів між Путіним та Тимошенко у 2009 році пропонував ціну на рівні німецького ринку мінус вартість транспортування від кордону РФ до Німеччини ("хаб мінус").Нафтогаз не погоджувався на цю пропозицію, пропонуючи застосовувати стандартний європейський підхід (прив'язка до альтернативних енергоносіїв в країні покупця газу), який давав нижчу ціну.Потім Путін з Тимошенко домовилися про базову ціну газу на рівні 450 дол та формулу зміни цієї ціни, що в свою чергу призводило до контрактної ціни на рівні суттєво вищим навіть за "хаб плюс вартість транспортування з Німеччини до України"Ми у арбітражі сумлінно намагалися довести, що положення контракту про перегляд ціни з посиланням на відповідність європейським цінам дозволяє нам переглядати ціну таким чином, щоб вона дорівнювала ціні "хаб мінус".Ми виграли по цьому пункту, але тільки частково - арбітраж знизив ціну до рівня ціни у Німеччині ("хаб"), але не "хаб мінус".На жаль, наших аргументів про те, що до підписання контракту Газпром сам пропонував такі умови, тому "відповідність" може включати і вирахування витрат на транспортування, виявилося недостатньо. Тимошенко, як вже писав, свідчити не захотіла.Якби нам вдалося це довести, то ціна після перегляду була б ще нижчою. Зауважу, що на той час коли ми про це говорили, співвідношення ціни на газ у Німеччині та вартості транспортування було таким, що зміна "хаб плюс" (імпортні ціни для України зараз) на "хаб мінус" означало зниження імпортної ціни для України майже в два рази.Тобто ми казали правду про можливий результат для України.Так, його не вдалося досягти. Ви самі можете зробити висновок хто у цьому винен.А також хто винен у тому, що у 2009 році Тимошенко домовилася з Путіним про ціну навіть вище ніж пропонував Газпром..."