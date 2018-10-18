Коболєв пояснив, навіщо переказав свою премію в США

Додано: Сер 31 жов, 2018 01:02

galex



Читая ваши опусы, все же не устаю удивляться - если допустить, что вы не платный тролль, а пишете от души, то становится просто невозможным промолчать и оставить вас в том иллюзорном зазеркалье, в котором вы по своей же глупости предпочитаете пребывать.



Возможно, в вашей жизни есть личный пример действующего, или бывшего сотрудника BIG4, сыгравшего в ней большую положительную роль. Отлично.



Но зная чуть более 2 десятков сотрудников "четверки" разных должностей, с десяток выходцев оттуда и еще с десяток консультатов McKinsey и Bain, спешу заверить - это обычные люди разной степени успешности.



Ногами двери любой компании, как вы выразились, там никто не открывает. Была одно время мода на консультатов по стратегии, завершившаяся в 2008 году, когда корпорации за ними действительно охотились. К сегодняшнему рынку это не имеет никакого отношения, а степень полезного применения в украинских реалиях их шаблонных (кейсовых) знаний находится ниже среднего уровня.



Если вернуться к тем двум конкретным "звездам", которых вы тут боготворите, то единственная их реальная заслуга - это успешная реализация мер по поднятию тарифов.



Если по вашему это укладывается в конву сверхэффективности, гениальности и свежести управленческой мысли, то мне вас просто искренне жаль. Это значит, что вы никогда не работали (и по всей вероятности, не будете) на стратегическом уровне, и не понимаете, насколько обыденным и операционным является вопрос ценообразования. Да, влияние на выручку прямое и немедленное (все, кто знает микроэкономику, помнят, что доход = количество товара * его цену), но ничего общего со сверхусилиями и коренными преобразованиями в этом нет.