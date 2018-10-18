Коболєв пояснив, навіщо переказав свою премію в США

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Суб 27 жов, 2018 20:49
Когда Пол Гетти был объявлен самым богатым человеком на земле, он оправдываясь перед американским обществом, уверял что все деньги вложены в разработку и на благо американского общества. А тут - мамке отдал, отнимут
Додано: Пон 29 жов, 2018 16:06
Разумеется, нет, кто такой вообще Коболев? Кто такой "Нафтогаз"? Ведь в суде с Газпромом их не было вообще, да?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Додано: Пон 29 жов, 2018 16:44
Кстати вот Тимошенко на суде не было, она отказалась свидетельствовать против Газпрома. На эту тему интересная инфа от Витренко:
"..З подивом споглядаю як прихильники Тимошенко зараз закидають нам що ми обіцяли зменшення ціни на газ якщо ми виграємо в Стокгольмському арбітражі.
Чому з подивом? Тому що "чия б корова мичала"...
Поясню.
Газпром до переговорів між Путіним та Тимошенко у 2009 році пропонував ціну на рівні німецького ринку мінус вартість транспортування від кордону РФ до Німеччини ("хаб мінус").
Нафтогаз не погоджувався на цю пропозицію, пропонуючи застосовувати стандартний європейський підхід (прив'язка до альтернативних енергоносіїв в країні покупця газу), який давав нижчу ціну.
Потім Путін з Тимошенко домовилися про базову ціну газу на рівні 450 дол та формулу зміни цієї ціни, що в свою чергу призводило до контрактної ціни на рівні суттєво вищим навіть за "хаб плюс вартість транспортування з Німеччини до України"
Ми у арбітражі сумлінно намагалися довести, що положення контракту про перегляд ціни з посиланням на відповідність європейським цінам дозволяє нам переглядати ціну таким чином, щоб вона дорівнювала ціні "хаб мінус".
Ми виграли по цьому пункту, але тільки частково - арбітраж знизив ціну до рівня ціни у Німеччині ("хаб"), але не "хаб мінус".
На жаль, наших аргументів про те, що до підписання контракту Газпром сам пропонував такі умови, тому "відповідність" може включати і вирахування витрат на транспортування, виявилося недостатньо. Тимошенко, як вже писав, свідчити не захотіла.
Якби нам вдалося це довести, то ціна після перегляду була б ще нижчою. Зауважу, що на той час коли ми про це говорили, співвідношення ціни на газ у Німеччині та вартості транспортування було таким, що зміна "хаб плюс" (імпортні ціни для України зараз) на "хаб мінус" означало зниження імпортної ціни для України майже в два рази.
Тобто ми казали правду про можливий результат для України.
Так, його не вдалося досягти. Ви самі можете зробити висновок хто у цьому винен.
А також хто винен у тому, що у 2009 році Тимошенко домовилася з Путіним про ціну навіть вище ніж пропонував Газпром..."
Додано: Пон 29 жов, 2018 16:49
Естественно. Знает кошка, чье мясо ела.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Додано: Пон 29 жов, 2018 18:53
Ющенко
В игноре Kart, Sommer
Додано: Вів 30 жов, 2018 09:11
Re: логика
Додано: Вів 30 жов, 2018 22:52
а всралася конечно же невiстка.
уверен что большинство да. но потянут ли по зарплате?
Можно их назначить президентом и премьером с диктаторскими полномочиями. зарплата по ляму и плюс лям за каждые +100 средней зарплаты украинца в долларах. движимые жаждой наживы, эти хитрые жуки в рекордные сроки доведут среднюю зп украинца до 1000$ ))
Додано: Сер 31 жов, 2018 01:02
galex
Читая ваши опусы, все же не устаю удивляться - если допустить, что вы не платный тролль, а пишете от души, то становится просто невозможным промолчать и оставить вас в том иллюзорном зазеркалье, в котором вы по своей же глупости предпочитаете пребывать.
Возможно, в вашей жизни есть личный пример действующего, или бывшего сотрудника BIG4, сыгравшего в ней большую положительную роль. Отлично.
Но зная чуть более 2 десятков сотрудников "четверки" разных должностей, с десяток выходцев оттуда и еще с десяток консультатов McKinsey и Bain, спешу заверить - это обычные люди разной степени успешности.
Ногами двери любой компании, как вы выразились, там никто не открывает. Была одно время мода на консультатов по стратегии, завершившаяся в 2008 году, когда корпорации за ними действительно охотились. К сегодняшнему рынку это не имеет никакого отношения, а степень полезного применения в украинских реалиях их шаблонных (кейсовых) знаний находится ниже среднего уровня.
Если вернуться к тем двум конкретным "звездам", которых вы тут боготворите, то единственная их реальная заслуга - это успешная реализация мер по поднятию тарифов.
Если по вашему это укладывается в конву сверхэффективности, гениальности и свежести управленческой мысли, то мне вас просто искренне жаль. Это значит, что вы никогда не работали (и по всей вероятности, не будете) на стратегическом уровне, и не понимаете, насколько обыденным и операционным является вопрос ценообразования. Да, влияние на выручку прямое и немедленное (все, кто знает микроэкономику, помнят, что доход = количество товара * его цену), но ничего общего со сверхусилиями и коренными преобразованиями в этом нет.
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