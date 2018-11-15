Коболєв пояснив, навіщо переказав свою премію в США

galex написав:
коболев может и др.предприятия сделать успешными? или только нефть и газ
уверен что большинство да. но потянут ли по зарплате?
Да вообще легко, нужно только одно - издать закон, по которому все покупатели продукции данного предприятия будут обязаны покупать ее в 15 раз дороже, чем покупали до этого. После этого бодро отрапортовать об увеличении прибыли аж в 3 раза. Остальное рассовать по карманам и вывести за границу.
Где б нам еще таких коболевых найти на каждую монополию. А то ведь такая гениальная схема пропадает