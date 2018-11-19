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Коболєв пояснив, навіщо
переказав свою премію в США

Коболєв пояснив, навіщо переказав свою премію в США
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345
Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 07:02

  galex написав:А також хто винен у тому, що у 2009 році Тимошенко домовилася з Путіним про ціну навіть вище ніж пропонував Газпром..."


  shapo написав:Ющенко


  galex написав:а всралася конечно же невiстка.


https://odnarodyna.org/content/klan-yus ... -konflikte
В игноре Kart, Sommer
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 03:20

  galex написав:
коболев может и др.предприятия сделать успешными? или только нефть и газ

уверен что большинство да. но потянут ли по зарплате?


Да вообще легко, нужно только одно - издать закон, по которому все покупатели продукции данного предприятия будут обязаны покупать ее в 15 раз дороже, чем покупали до этого. После этого бодро отрапортовать об увеличении прибыли аж в 3 раза. Остальное рассовать по карманам и вывести за границу.

Где б нам еще таких коболевых найти на каждую монополию. А то ведь такая гениальная схема пропадает :(
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 22:59

  Kart написав:
  galex написав:
коболев может и др.предприятия сделать успешными? или только нефть и газ

уверен что большинство да. но потянут ли по зарплате?


Да вообще легко, нужно только одно - издать закон, по которому все покупатели продукции данного предприятия будут обязаны покупать ее в 15 раз дороже, чем покупали до этого. После этого бодро отрапортовать об увеличении прибыли аж в 3 раза. Остальное рассовать по карманам и вывести за границу.

Где б нам еще таких коболевых найти на каждую монополию. А то ведь такая гениальная схема пропадает :(


вот видите, звучит вроде легко, а раньше почему-то не могли додуматься. вместо того, чтобы дотировать убыточные финансовые ямы, отдавая на шару ресурсы, можно ведь более адресно все делать - субсидировать лишь тех, кому реально нужно.

и ведь всегда одно и тоже - социалистическое разбазаривание ресурса на шару ведет к дефициту и очень плохим последствиям. совок, венесуэла, "доллар по 8" - все ведь идентично.
galex
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 13:27

Re: Коболєв пояснив, навіщо переказав свою премію в США

" Тиха украинская ночь, но сало надо перепрятать !"
warlamp
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