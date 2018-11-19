Коболєв пояснив, навіщо переказав свою премію в США
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коболев может и др.предприятия сделать успешными? или только нефть и газ
уверен что большинство да. но потянут ли по зарплате?
Да вообще легко, нужно только одно - издать закон, по которому все покупатели продукции данного предприятия будут обязаны покупать ее в 15 раз дороже, чем покупали до этого. После этого бодро отрапортовать об увеличении прибыли аж в 3 раза. Остальное рассовать по карманам и вывести за границу.
Где б нам еще таких коболевых найти на каждую монополию. А то ведь такая гениальная схема пропадает
коболев может и др.предприятия сделать успешными? или только нефть и газ
уверен что большинство да. но потянут ли по зарплате?
Да вообще легко, нужно только одно - издать закон, по которому все покупатели продукции данного предприятия будут обязаны покупать ее в 15 раз дороже, чем покупали до этого. После этого бодро отрапортовать об увеличении прибыли аж в 3 раза. Остальное рассовать по карманам и вывести за границу.
Где б нам еще таких коболевых найти на каждую монополию. А то ведь такая гениальная схема пропадает
вот видите, звучит вроде легко, а раньше почему-то не могли додуматься. вместо того, чтобы дотировать убыточные финансовые ямы, отдавая на шару ресурсы, можно ведь более адресно все делать - субсидировать лишь тех, кому реально нужно.
и ведь всегда одно и тоже - социалистическое разбазаривание ресурса на шару ведет к дефициту и очень плохим последствиям. совок, венесуэла, "доллар по 8" - все ведь идентично.