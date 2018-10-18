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У НБУ повідомили, скільки Україна
повинна виплатити в IV...

У НБУ повідомили, скільки Україна повинна виплатити в IV...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 17:02

У НБУ повідомили, скільки Україна повинна виплатити в IV...

Пропонуємо до обговорення:
Національний банк починає щоквартальну публікацію інформації про планові платежі за зовнішнім боргом.

Дивися повний текст У НБУ повідомили, скільки Україна повинна виплатити в IV кварталі (інфографіка).
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 17:02

Интересно откуда голый Гройсман будет их доставать
vitaly888usa
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