|
|
General Electric зацікавлена в інфраструктурних проектах...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 26 жов, 2018 17:30
Пропонуємо до обговорення:
GE, зокрема, пропонує спільно модернізувати інфраструктуру в Україні та розширювати ринок цифрових послуг.
Дивися повний текст General Electric зацікавлена в інфраструктурних проектах в Україні - \"Укрзалізниця\"
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 85261
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 120 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему