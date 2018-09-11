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General Electric зацікавлена в
інфраструктурних проектах...

General Electric зацікавлена в інфраструктурних проектах...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 17:30

General Electric зацікавлена в інфраструктурних проектах...

Пропонуємо до обговорення:
GE, зокрема, пропонує спільно модернізувати інфраструктуру в Україні та розширювати ринок цифрових послуг.

Дивися повний текст General Electric зацікавлена в інфраструктурних проектах в Україні - \"Укрзалізниця\".
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