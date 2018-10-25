Розміщені днем раніше нові п'яти- і 10-річні єврооблігації України в п'ятницю вже торгуються на ринку вище номінальної вартості.
Дивися повний текст Нові євробонди України в перший день після розміщення торгуються вище від номіналу.
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Додано: П'ят 26 жов, 2018 17:33
Нові євробонди України в перший день після розміщення...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Нові євробонди України в перший день після розміщення торгуються вище від номіналу.
Додано: П'ят 26 жов, 2018 17:33
Для ознайомлення. По пятирічним єврооблігаціям при 8,82% річних необхідно віддати суму: $750млн. *1,0882*1,0882*1,0882*1,0882*1,0882=$1144,5млн (+$394,5).
По десятирічним використаємо правило 72: 72/9,57=7,5 років, тобто через 7,5 років початкова сума займу подвоїться: $1,25+$1,25=$2,5 і це лише за 7,5 років.
"Обсяг книг заявок склав $4,9млрд.". Риторичне питання: чим будемо віддавати? Нічим і нікому.
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