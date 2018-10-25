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Нові євробонди України в
перший день після розміщення...

Нові євробонди України в перший день після розміщення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 17:33

Нові євробонди України в перший день після розміщення...

Пропонуємо до обговорення:
Розміщені днем раніше нові п'яти- і 10-річні єврооблігації України в п'ятницю вже торгуються на ринку вище номінальної вартості.

Дивися повний текст Нові євробонди України в перший день після розміщення торгуються вище від номіналу.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 17:33

Для ознайомлення. По пятирічним єврооблігаціям при 8,82% річних необхідно віддати суму: $750млн. *1,0882*1,0882*1,0882*1,0882*1,0882=$1144,5млн (+$394,5).
По десятирічним використаємо правило 72: 72/9,57=7,5 років, тобто через 7,5 років початкова сума займу подвоїться: $1,25+$1,25=$2,5 і це лише за 7,5 років.
"Обсяг книг заявок склав $4,9млрд.". Риторичне питання: чим будемо віддавати? Нічим і нікому.
sngorlov
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