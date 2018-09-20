Цитрус вперше доповнює акційну пропозицію веселим набором страшних стікерів і планує зробити це традицією.
Дивися повний текст Кешбек або життя! Цитрус пропонує на Halloween страшно вигідні знижки та жахливо милі тематичні стікери.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 26 жов, 2018 19:11
Кешбек або життя! Цитрус пропонує на Halloween страшно...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кешбек або життя! Цитрус пропонує на Halloween страшно вигідні знижки та жахливо милі тематичні стікери.
Додано: П'ят 26 жов, 2018 19:11
Забыли написать - на правах рекламы. Где цифры?
Напоминает китайцев: перед тем, как сделать скидку 30% - поднимают цену на 100%.
|