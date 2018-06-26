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З собору в Солсбері чоловік намагався вкрасти Велику...
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Додано: П'ят 26 жов, 2018 20:07
Пропонуємо до обговорення:
У британському місті Солсбері поліція заарештувала чоловіка, який намагався пограбувати місцевий собор. Про це в п'ятницю, 26 жовтня, повідомляє The Telegraph.
Дивися повний текст З собору в Солсбері чоловік намагався вкрасти Велику хартію вольностей
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Додано: П'ят 26 жов, 2018 20:07
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