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З собору в Солсбері чоловік
намагався вкрасти Велику...

З собору в Солсбері чоловік намагався вкрасти Велику...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 20:07

З собору в Солсбері чоловік намагався вкрасти Велику...

Пропонуємо до обговорення:
У британському місті Солсбері поліція заарештувала чоловіка, який намагався пограбувати місцевий собор. Про це в п'ятницю, 26 жовтня, повідомляє The Telegraph.

Дивися повний текст З собору в Солсбері чоловік намагався вкрасти Велику хартію вольностей.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 20:07

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Sommer
 
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