RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Мінфін розробляє модель
введення податку на виведений...

Мінфін розробляє модель введення податку на виведений...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 22:16

Мінфін розробляє модель введення податку на виведений...

Пропонуємо до обговорення:
За її словами, заміна податку на прибуток податком на виведений капітал – це позиція президента.

Дивися повний текст Мінфін розробляє модель введення податку на виведений капітал для компаній з оборотом нижче ніж 200 млн грн.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 85265
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 120 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: denf15 і 15 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У Києві почнуть діяти нові ставки податку на нерухомість...
R2 » П'ят 26 жов, 2018 11:11
3 149
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 жов, 2018 17:07
Тракторист
Мінфін направить частину коштів від нових євробондів на...
R2 » Сер 24 жов, 2018 10:34
1 34
Переглянути останнє повідомлення
Сер 24 жов, 2018 10:34
LuckyG
Мінфін підвищив ставку за 15-16-міс. ОВДП у доларах
R2 » Сер 10 жов, 2018 09:44
6 270
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 жов, 2018 14:09
zРадио

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (62965)
26.10.2018 23:32
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.