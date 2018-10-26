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Мінфін розробляє модель введення податку на виведений...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 26 жов, 2018 22:16
Пропонуємо до обговорення:
За її словами, заміна податку на прибуток податком на виведений капітал – це позиція президента.
Дивися повний текст Мінфін розробляє модель введення податку на виведений капітал для компаній з оборотом нижче ніж 200 млн грн
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