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У Вірменії відкрилася найбільша в країні ферма для майнінгу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 26 жов, 2018 22:45
Пропонуємо до обговорення:
У столиці Вірменії 18 жовтня була відкрита найбільша в країні майнінгова ферма.
Дивися повний текст У Вірменії відкрилася найбільша в країні ферма для майнінгу
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Додано: П'ят 26 жов, 2018 22:45
Ну ну... А электроэнергию они покупают в России...
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papchik
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Додано: Суб 27 жов, 2018 08:12
опоздали,на год... 50 лямов в песок,мдя...
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КЮГ
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