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У Вірменії відкрилася найбільша
в країні ферма для майнінгу

У Вірменії відкрилася найбільша в країні ферма для майнінгу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 22:45

У Вірменії відкрилася найбільша в країні ферма для майнінгу

Пропонуємо до обговорення:
У столиці Вірменії 18 жовтня була відкрита найбільша в країні майнінгова ферма.

Дивися повний текст У Вірменії відкрилася найбільша в країні ферма для майнінгу.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 22:45

Ну ну... А электроэнергию они покупают в России...
papchik
 
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опоздали,на год... 50 лямов в песок,мдя...
КЮГ
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 09:33

Re: У Вірменії відкрилася найбільша в країні ферма для майні

Так не выгодно этим уже заниматься.
p_a_l
 
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