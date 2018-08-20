У столиці Вірменії 18 жовтня була відкрита найбільша в країні майнінгова ферма.
Дивися повний текст У Вірменії відкрилася найбільша в країні ферма для майнінгу.
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Додано: П'ят 26 жов, 2018 22:45
У Вірменії відкрилася найбільша в країні ферма для майнінгу
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Вірменії відкрилася найбільша в країні ферма для майнінгу.
Додано: Суб 27 жов, 2018 09:33
Re: У Вірменії відкрилася найбільша в країні ферма для майні
Так не выгодно этим уже заниматься.
Додано: Суб 27 жов, 2018 12:57
Электроэнергию они производят типа сами на принадлежащей русским АЭС, работающей от русского же ядерного топлива. С позиции бизнеса как бы почему бы и нет, если есть возможность покупать электричестков недорого. А с позиции того, как это должно быть (ну типа будущее потенциальное складирование отработанного топлива на территории Армении) - очень эффективная инвестиция в будущее, предприниматель за битки купит дом в Новой Англии, а население Армении до одндго места. П. С. Хотя, если принять во внимание перспективу того, что население Армении рано или поздно пойдет под нож азерам и туркам, там вообще можно всю страну застроить вредными производствами, не жалко
По поводу "не выгодно": если они ввезли бывшие в употреблении фермы, купленные за бесценок в странах, где реально стало невыгодно (Китай только в голову приходит) - электричество дорогое, тогда в Армении, возможно, и выгодно
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