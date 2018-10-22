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В Україні дозволили підземні
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В Україні дозволили підземні паркінги під ресторанами,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 06:30

В Україні дозволили підземні паркінги під ресторанами,...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив Лев Парцхаладзе на своїй сторінці у Facebook.

Дивися повний текст В Україні дозволили підземні паркінги під ресторанами, концертними залами та музеями.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 06:30

Можно будет нормально теракты устраивать
brk01230
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