Про це повідомив Лев Парцхаладзе на своїй сторінці у Facebook.
Дивися повний текст В Україні дозволили підземні паркінги під ресторанами, концертними залами та музеями.
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Додано: Суб 27 жов, 2018 06:30
В Україні дозволили підземні паркінги під ресторанами,...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні дозволили підземні паркінги під ресторанами, концертними залами та музеями.
Додано: Суб 27 жов, 2018 09:25
Так половина кафе і ресторанів розташовані в ТРЦ...
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