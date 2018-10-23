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Зростання ВВП України за 9
міс.-2018 становить 3,8% -...

Зростання ВВП України за 9 міс.-2018 становить 3,8% -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 09:10

Зростання ВВП України за 9 міс.-2018 становить 3,8% -...

Пропонуємо до обговорення:
Зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) України в січні-вересні 2018 року склало 3,8% до аналогічного періоду 2017 року.

Дивися повний текст Зростання ВВП України за 9 міс.-2018 становить 3,8% - Порошенко.
R2
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sena_2008atp
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