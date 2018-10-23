|
|
|
Зростання ВВП України за 9 міс.-2018 становить 3,8% -...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 27 жов, 2018 09:10
Пропонуємо до обговорення:
Зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) України в січні-вересні 2018 року склало 3,8% до аналогічного періоду 2017 року.
Дивися повний текст Зростання ВВП України за 9 міс.-2018 становить 3,8% - Порошенко
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 85269
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 120 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Суб 27 жов, 2018 09:10
Коментарі відсутні, навіть нічого коментувати.
-
sena_2008atp
-
-
- Повідомлень: 1431
- З нами з: 31.05.15
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 314 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 15 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор
|