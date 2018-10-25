Зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) України в січні-вересні 2018 року склало 3,8% до аналогічного періоду 2017 року.
Дивися повний текст Зростання ВВП України за 9 міс.-2018 становить 3,8% - Порошенко.
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Додано: Суб 27 жов, 2018 09:10
Зростання ВВП України за 9 міс.-2018 становить 3,8% -...
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Дивися повний текст Зростання ВВП України за 9 міс.-2018 становить 3,8% - Порошенко.
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