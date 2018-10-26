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Які перевірки очікують
бізнес 2019 року

Які перевірки очікують бізнес 2019 року
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 09:31

Які перевірки очікують бізнес 2019 року

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними Opendatabot.

Дивися повний текст Які перевірки очікують бізнес 2019 року.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 09:31

Это называется - Сбор урожая перед вылетом.
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Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

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