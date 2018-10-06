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Запрацював інспекційний портал з даними про перевірки...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 27 жов, 2018 09:35
Пропонуємо до обговорення:
Державна регуляторна служба України спільно з МЕРТ і за підтримки Офісу ефективного регулювання (BRDO) запустила пілотний модуль системи заходів державного нагляду (контролю) - ІАС ГНК.
Дивися повний текст Запрацював інспекційний портал з даними про перевірки підприємств
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Додано: Суб 27 жов, 2018 09:35
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Суб 27 жов, 2018 09:31
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