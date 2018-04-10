За чотири комплекти літер для станції "Почайна" Київського метрополітену комунальне підприємство заплатили 110 тисяч гривень.
Дивися повний текст За літери для перейменованої станції \"Почайна\" Київський метрополітен заплатив 110 тисяч гривень.
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Додано: Суб 27 жов, 2018 09:45
За літери для перейменованої станції "Почайна" Київський...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст За літери для перейменованої станції \"Почайна\" Київський метрополітен заплатив 110 тисяч гривень.
Додано: Суб 27 жов, 2018 09:45
Нормально. Назвали станцию метро в честь вонючей помойки. По иному эту реку проходящую возле промзон не назвать.
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