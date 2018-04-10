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За літери для перейменованої станції
"Почайна" Київський...

За літери для перейменованої станції "Почайна" Київський...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 09:45

За літери для перейменованої станції "Почайна" Київський...

Пропонуємо до обговорення:
За чотири комплекти літер для станції "Почайна" Київського метрополітену комунальне підприємство заплатили 110 тисяч гривень.

Дивися повний текст За літери для перейменованої станції \"Почайна\" Київський метрополітен заплатив 110 тисяч гривень.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 09:45

Нормально. Назвали станцию метро в честь вонючей помойки. По иному эту реку проходящую возле промзон не назвать.
p_a_l
 
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