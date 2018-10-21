Календар вихідних на 2018 рік передбачає п'ять перенесень робочих днів на суботи, два з яких очікують на українців у грудні.
Дивися повний текст Вихідні у грудні 2018: які робочі дні переносяться на суботу.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 27 жов, 2018 11:11
Вихідні у грудні 2018: які робочі дні переносяться на суботу
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Вихідні у грудні 2018: які робочі дні переносяться на суботу.
Додано: Суб 27 жов, 2018 11:11
У многих никаких переносов нет, например у нас (огромная компания, даже по международным меркам). Поэтому такие статьи многим просто бесполезны, от слова совсем...
|