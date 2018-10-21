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Вихідні у грудні 2018: які
робочі дні переносяться на суботу

Вихідні у грудні 2018: які робочі дні переносяться на суботу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 11:11

Вихідні у грудні 2018: які робочі дні переносяться на суботу

Пропонуємо до обговорення:
Календар вихідних на 2018 рік передбачає п'ять перенесень робочих днів на суботи, два з яких очікують на українців у грудні.

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R2
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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 11:11

У многих никаких переносов нет, например у нас (огромная компания, даже по международным меркам). Поэтому такие статьи многим просто бесполезны, от слова совсем...
Watcher
 
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Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

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