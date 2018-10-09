Україну в 2017 році відвідали 14,23 млн туристів.
Дивися повний текст Хто найбільше заробив на туристах у 2017 році - ООН.
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Додано: Суб 27 жов, 2018 11:28
Хто найбільше заробив на туристах у 2017 році - ООН
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Дивися повний текст Хто найбільше заробив на туристах у 2017 році - ООН.
Додано: Суб 27 жов, 2018 11:28
а с какого перепуга в табличку про центральную и восточную Европу попали Киргизстан, Таджикистан, Узбекистан и Туркменистан?...
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