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Хто найбільше заробив на
туристах у 2017 році - ООН

Хто найбільше заробив на туристах у 2017 році - ООН
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 11:28

Хто найбільше заробив на туристах у 2017 році - ООН

Пропонуємо до обговорення:
Україну в 2017 році відвідали 14,23 млн туристів.

Дивися повний текст Хто найбільше заробив на туристах у 2017 році - ООН.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 11:28

а с какого перепуга в табличку про центральную и восточную Европу попали Киргизстан, Таджикистан, Узбекистан и Туркменистан?...
Тракторист
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