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Слабкі місця в радарах Trucam

Слабкі місця в радарах Trucam
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 12:02

Слабкі місця в радарах Trucam

Пропонуємо до обговорення:
В Україну повернулися радари Trucam.

Дивися повний текст Слабкі місця в радарах Trucam.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 12:02

Погоняемся
mihasik
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 14:34

Як правило, якщо поліція вже зупинила водія, поки його не відпустять, нових водіїв не зупиняють. Тому, якщо ви бачите, що патруль вже з кимось “спілкується”, можете не турбуватися.

Невідворотність покарання в дії. А як щодо автоматичної фотофіксації всіх порушників? Ну і в будь-якому разі, це слабке місце не радара, а поліції...
Востаннє редагувалось 0mage0 в Суб 27 жов, 2018 16:49, всього редагувалось 1 раз.
0mage0
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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 15:25

Кем надо быть, чтобы нарушить правила, и, когда поймают, после этого еще и судиться, чтобы не платить несчастных 300 грн штраф.
smdtranz
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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 16:17

ну и плюс трукам не сертифицирован в Украине, это основная его слабая сторона.
svyatoy_ioan
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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 16:48

  svyatoy_ioan написав:ну и плюс трукам не сертифицирован в Украине, это основная его слабая сторона.

Неправда. Уже сто раз высмеивали эту бы*** байку. Где вы набираетесь этого ?
locustsucol
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