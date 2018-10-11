В Україну повернулися радари Trucam.
Дивися повний текст Слабкі місця в радарах Trucam.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Суб 27 жов, 2018 12:02
Слабкі місця в радарах Trucam
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Слабкі місця в радарах Trucam.
Додано: Суб 27 жов, 2018 14:34
Невідворотність покарання в дії. А як щодо автоматичної фотофіксації всіх порушників? Ну і в будь-якому разі, це слабке місце не радара, а поліції...
Востаннє редагувалось 0mage0 в Суб 27 жов, 2018 16:49, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 27 жов, 2018 15:25
Кем надо быть, чтобы нарушить правила, и, когда поймают, после этого еще и судиться, чтобы не платить несчастных 300 грн штраф.
Додано: Суб 27 жов, 2018 16:17
ну и плюс трукам не сертифицирован в Украине, это основная его слабая сторона.
Додано: Суб 27 жов, 2018 16:48
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