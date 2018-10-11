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Слабкі місця в радарах Trucam
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 27 жов, 2018 12:02
Пропонуємо до обговорення:
В Україну повернулися радари Trucam.
Дивися повний текст Слабкі місця в радарах Trucam
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R2
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Додано: Суб 27 жов, 2018 12:02
Погоняемся
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mihasik
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Додано: Суб 27 жов, 2018 14:34
Як правило, якщо поліція вже зупинила водія, поки його не відпустять, нових водіїв не зупиняють. Тому, якщо ви бачите, що патруль вже з кимось “спілкується”, можете не турбуватися.
Невідворотність покарання в дії. А як щодо автоматичної фотофіксації всіх порушників? Ну і в будь-якому разі, це слабке місце не радара, а поліції...
Востаннє редагувалось 0mage0
в Суб 27 жов, 2018 16:49, всього редагувалось 1 раз.
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0mage0
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Додано: Суб 27 жов, 2018 15:25
Кем надо быть, чтобы нарушить правила, и, когда поймают, после этого еще и судиться, чтобы не платить несчастных 300 грн штраф.
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smdtranz
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Додано: Суб 27 жов, 2018 16:17
ну и плюс трукам не сертифицирован в Украине, это основная его слабая сторона.
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svyatoy_ioan
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Додано: Суб 27 жов, 2018 16:48
svyatoy_ioan написав:
ну и плюс трукам не сертифицирован в Украине, это основная его слабая сторона.
Неправда. Уже сто раз высмеивали эту бы*** байку. Где вы набираетесь этого ?
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locustsucol
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Додано: Суб 27 жов, 2018 17:35
locustsucol написав: svyatoy_ioan написав:
ну и плюс трукам не сертифицирован в Украине, это основная его слабая сторона.
Неправда. Уже сто раз высмеивали эту бы*** байку. Где вы набираетесь этого ?
есть ссылка на реестр, где можно увидеть трукам в списке сертифицированных?
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svyatoy_ioan
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Додано: Суб 27 жов, 2018 17:57
mihasik написав:
Погоняемся
А по правилам ездить не пробовали?
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Кузя
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