Слабкі місця в радарах Trucam

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svyatoy_ioan написав:ну и плюс трукам не сертифицирован в Украине, это основная его слабая сторона.
Неправда. Уже сто раз высмеивали эту бы*** байку. Где вы набираетесь этого ?
Он БЫЛ сертифицирован при ввозе в Украину, но потом Сертификат отозвали и запись о сертификации ИЗЬЯЛИ из реестра. Это большой вопрос, кстати - почему Сертификат от 29.08.2011, а Наказ о внесении Сертификата в перечень разрешённых от 05.04.2011, т.е. почти на ПЯТЬ месяцев раньше. Это как ? Потому одни говорят - он НЕ сертифицирован, а другие у них перед носом машут не действительной бумажкой. Для любителей ссылок - http://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1362731-15 "ЗМІНИ, що вносяться до Державного реєстру засобів вимірювальної техніки
1. Виключити з Державного реєстру засобів вимірювальної техніки (далі - Державний реєстр) типи засобів вимірювальної техніки, унесені до нього за такими номерами:
..скип...
У3197-12 (а вот это и есть ТРУКАМ!!!)
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Востаннє редагувалось LutsMan в Суб 27 жов, 2018 20:10, всього редагувалось 2 разів.