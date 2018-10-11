Слабкі місця в радарах Trucam

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 27 жов, 2018 20:07
Не нарушай и спорить будет нескем........
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valentina806400
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