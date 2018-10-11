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Слабкі місця в радарах Trucam

Слабкі місця в радарах Trucam
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 20:07

Не нарушай и спорить будет нескем........
valentina806400
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Повідомлення Додано: Нед 28 жов, 2018 00:47

  LutsMan написав:
  locustsucol написав:
  svyatoy_ioan написав:ну и плюс трукам не сертифицирован в Украине, это основная его слабая сторона.

Неправда. Уже сто раз высмеивали эту бы*** байку. Где вы набираетесь этого ?

Он БЫЛ сертифицирован при ввозе в Украину, но потом Сертификат отозвали и запись о сертификации ИЗЬЯЛИ из реестра. Это большой вопрос, кстати - почему Сертификат от 29.08.2011, а Наказ о внесении Сертификата в перечень разрешённых от 05.04.2011, т.е. почти на ПЯТЬ месяцев раньше. Это как ?
Потому одни говорят - он НЕ сертифицирован, а другие у них перед носом машут не действительной бумажкой.
Для любителей ссылок - http://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1362731-15
"ЗМІНИ,
що вносяться до Державного реєстру засобів вимірювальної техніки

1. Виключити з Державного реєстру засобів вимірювальної техніки (далі - Державний реєстр) типи засобів вимірювальної техніки, унесені до нього за такими номерами:

..скип...

У3197-12 (а вот это и есть ТРУКАМ!!!)

"


А вот это уже действительно становится интересно, "вечер перестает быть томным" :mrgreen:
EKO
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Повідомлення Додано: Нед 28 жов, 2018 07:02

  LutsMan написав:
У3197-12 (а вот это и есть ТРУКАМ!!!)



А что на счёт этого:

"прибор получил сертификат утверждения типа средств измерительной техники 29.08.2012 № UA-MI/1-2903-2012. Соответственно, на основании положительных результатов государственных приемочных испытаний, Министерством экономического развития и торговли Украины утвержден тип измерительной техники "Измеритель скорости автотранспортных средств лазерный LTI 20/20 TruCam", который был зарегистрирован в государственном реестре средств измерительной техники под номером У3197-12."?
Alexey_M
 
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