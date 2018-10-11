Слабкі місця в радарах Trucam

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svyatoy_ioan написав:ну и плюс трукам не сертифицирован в Украине, это основная его слабая сторона.
Неправда. Уже сто раз высмеивали эту бы*** байку. Где вы набираетесь этого ?
Он БЫЛ сертифицирован при ввозе в Украину, но потом Сертификат отозвали и запись о сертификации ИЗЬЯЛИ из реестра. Это большой вопрос, кстати - почему Сертификат от 29.08.2011, а Наказ о внесении Сертификата в перечень разрешённых от 05.04.2011, т.е. почти на ПЯТЬ месяцев раньше. Это как ? Потому одни говорят - он НЕ сертифицирован, а другие у них перед носом машут не действительной бумажкой. Для любителей ссылок - http://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1362731-15 "ЗМІНИ, що вносяться до Державного реєстру засобів вимірювальної техніки
1. Виключити з Державного реєстру засобів вимірювальної техніки (далі - Державний реєстр) типи засобів вимірювальної техніки, унесені до нього за такими номерами:
..скип...
У3197-12 (а вот это и есть ТРУКАМ!!!)
"
А вот это уже действительно становится интересно, "вечер перестает быть томным"
LutsMan написав: У3197-12 (а вот это и есть ТРУКАМ!!!)
А что на счёт этого:
"прибор получил сертификат утверждения типа средств измерительной техники 29.08.2012 № UA-MI/1-2903-2012. Соответственно, на основании положительных результатов государственных приемочных испытаний, Министерством экономического развития и торговли Украины утвержден тип измерительной техники "Измеритель скорости автотранспортных средств лазерный LTI 20/20 TruCam", который был зарегистрирован в государственном реестре средств измерительной техники под номером У3197-12."?
16 Вимірювач швидкості автотранспортних засобів лазерний LTI 20/20 TruCAM фірма Laser Technology, Inc., США У3197-12
это не реестр, это документ, который был принят в 2012. после этого много чего изменилось. есть сайт держреестра, где можно скачать актуальные документы со списком сертифицированых приборов, трукама там нет, так как денег на сертификацию зажали.