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бойню в Керчи? Кто и зачем устроил бойню в Керчи? + Додати

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на тему Обговорення російської економіки, а також російської політики в ставленні щодо країн колишнього союзу.

Додано: Суб 27 жов, 2018 13:54 Кто и зачем устроил бойню в Керчи?



По одним данным спецназовцев было 10, по другим может меньше, проникли угрожая автоматами в колледж, охранник колледжа, наверное, уже мертвый, успел выкрикнуть журналистам это при задержании, а затем, рассредоточившись и укрывшись, одновременно устроили взрывы в разных крылах колледжа, прервав занятия, а высыпавших в коридоры из аудиторий детей принялись поливать автоматными очередями. В колледже обучались одна тысяча 61 ученик, поэтому жертв никак не может быть 70, их наверняка сотни, потому что цель стояла убить как можно больше детей. Одновременно такая самая кровавая террористическая операция проходила и в каком-то учебном заведении в Евпатории, вот только о ней ничего не слышно. Зато в то же самое время еще одна школа в Керчи была заминирована.



Но что-то пошло не так. И операцию пришлось срочно сворачивать. А тут еще два спецназа чуть не перестреляли друг друга, вышла такая неудачная накладка. Но осталось очень много свидетелей. Как быть с ними? Запугать или убить? Куда подевались десятки раненых детей? В больницах Крыма их нет. Аксенов утверждал, что многие вывезены на материк, чтобы отбиться от наседавших убитых горем родителей учеников. А куда подевались сотни пропавших детей? Где они? Убиты? Ранены? Или ранены и добиты, как добивали путинские псы выживших после устроенного Путиным взрыва самолета с польской элитой под Смоленском? Минздрав России сделал заявление о том, вся взрывчатка, ее содержимое ( болты, гайки, острорежущие предметы) была отравлена. Вот какой этот Рэмбо, еще и отравить сумел! Это заявление сделано для того, чтобы объяснить в будущем, почему никто, ни один из раненых не выжил, почему у всех летальный исход, независимо от тяжести ранения. То есть всех раненых обязательно добьют. Путину и Порошенко свидетели не нужны. Обо всем, что я написал, кроме моих предположений, зачем все это понадобилось Путину, вы можете узнать из передач крымско-татарской журналистки Тани Карацубы Сеид-Бурхан. Ссылки на ее передачи я выкладываю здесь https://www.youtube.com/watch?v=fbmtmOTHsGQ&t=1s



и здесь https://www.youtube.com/watch?v=KP0wxksjfZ8 Как известно, 17 октября 2018 года в Керченском политехническом колледже была устроена кем-то и зачем-то массовая бойня учащихся, которым было по 15-18 лет. Исполнителем, не то единственным, не то главным, был назначен обыкновенный пацан, учащийся четвертого курса этого же колледжа Владислав Росляков, сын не то санитарки, не то уборщицы и пенсионера из необеспеченной семьи, который в 18 лет неизвестно каким образом прошел первоклассную военную и диверсионную подготовку, обучился неизвестно когда блестящему обращению со взрывчаткой и огнестрельным оружием и снайперской стрельбой по движущимся живым мишеням уложил за 8 минут 70 человек, из которых убито 20, а ранено 50, причем цифры все время меняются в сторону возрастания. Чем не новый Рэмбо? Этот Рэмбо в конце бойни застрелился из своего дробовика, вот только почему пулевые ранения оказались у него в спине и нанесенные автоматной очередью. Кстати, нынешнее больное общество в социальных сетях уже признается в любви этому Рэмбо, возвеличивая его как какого-то супермена, а в Керчи тем временем уже создается добровольная народная дружина по охране школ от нападения экстремистов в помощь правоохранительным органам Крыма. Точно так же создавались такие же добровольные народные дружины по всей России по защите и охране жилых домов от терактов, которые приписывали чеченцам, и которые сослужили Путину хорошую службу в новой чеченской войне. Кто не помнит, напомню, что само ФСБ и взрывало многоэтажки с мирными москвичами и волгодонцами, о чем написал книгу Литвиненко, за что и поплатился в Великобритании своей жизнью. То, что произошло в Керчи, не сомневаюсь, часть далеко идущего плана Путина, а может быть, и Порошенко вместе с Медведчуком. Сначала украинские диверсанты убивают крымских школьников, потом взорвут Керченскую переправу, благо этот колледж всего в 300 метрах от автомобильного моста, потом еще что-нибудь сварганят и Путин перед всем миром заявит, что он вынужден защищать крымчан от украиснкой агрессии, как в свое время взял под защиту абхазов и осетин от агрессивных грузин. А тут и появится повод у Порошенко отменить президентские выборы, ведь как же, Путин напал. В свое время Порошенко убил своего брата, так разве он остановится перед убийством каких-то там керченских школьников, ну а пропиариться с высказыванием соболезнования ему никак нельзя было пропустить. Так что впереди нас всех ждет массовая российская истерия с дальним прицелом помочь Порошенко снова занять президентский пост. А теперь как это было проведено.По одним данным спецназовцев было 10, по другим может меньше, проникли угрожая автоматами в колледж, охранник колледжа, наверное, уже мертвый, успел выкрикнуть журналистам это при задержании, а затем, рассредоточившись и укрывшись, одновременно устроили взрывы в разных крылах колледжа, прервав занятия, а высыпавших в коридоры из аудиторий детей принялись поливать автоматными очередями. В колледже обучались одна тысяча 61 ученик, поэтому жертв никак не может быть 70, их наверняка сотни, потому что цель стояла убить как можно больше детей. Одновременно такая самая кровавая террористическая операция проходила и в каком-то учебном заведении в Евпатории, вот только о ней ничего не слышно. Зато в то же самое время еще одна школа в Керчи была заминирована.Но что-то пошло не так. И операцию пришлось срочно сворачивать. А тут еще два спецназа чуть не перестреляли друг друга, вышла такая неудачная накладка. Но осталось очень много свидетелей. Как быть с ними? Запугать или убить? Куда подевались десятки раненых детей? В больницах Крыма их нет. Аксенов утверждал, что многие вывезены на материк, чтобы отбиться от наседавших убитых горем родителей учеников. А куда подевались сотни пропавших детей? Где они? Убиты? Ранены? Или ранены и добиты, как добивали путинские псы выживших после устроенного Путиным взрыва самолета с польской элитой под Смоленском? Минздрав России сделал заявление о том, вся взрывчатка, ее содержимое ( болты, гайки, острорежущие предметы) была отравлена. Вот какой этот Рэмбо, еще и отравить сумел! Это заявление сделано для того, чтобы объяснить в будущем, почему никто, ни один из раненых не выжил, почему у всех летальный исход, независимо от тяжести ранения. То есть всех раненых обязательно добьют. Путину и Порошенко свидетели не нужны. Обо всем, что я написал, кроме моих предположений, зачем все это понадобилось Путину, вы можете узнать из передач крымско-татарской журналистки Тани Карацубы Сеид-Бурхан. Ссылки на ее передачи я выкладываю здесьи здесь dikkens Повідомлень: 506 З нами з: 26.04.09 Подякував: 8 раз. Подякували: 127 раз. Профіль ВідповістиЦитата Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. 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