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Украинские спецслужбы знали
о готовящейся бойне в Керчи

Украинские спецслужбы знали о готовящейся бойне в Керчи
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Обговорення російської економіки, а також російської політики в ставленні щодо країн колишнього союзу.
Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 13:55

Украинские спецслужбы знали о готовящейся бойне в Керчи

По сообщениям уже упомянутой мной крымскотатарской журналистки Тани Карацубы Сеид-Бурхан, украинские спецслужбы знали заранее о готовящейся российскими спецслужбами бойне в Керчи и смогли подключиться к системе видеонаблюдения колледжа. Информация, конечно, выглядит сногсшибательно. Но именно этим фактором журналистка объясняет внезапный поворот на 180 градусов путинской версии происшедшего, когда после первоначального заявления ФСБ об украинском следе в теракте неожиданно это заявление было дезавуировано и взамен первой версии была выдвинута версия о 18-летнем стрелке, учащимся этого же колледжа. Журналистка говорит, что располагает сведениями, что именно угроза украинских спецслужб обнародовать все имеющиеся у нее видеозаписи, на которых четко видно как люди в масках расстреливают из автоматов детей, а убитых не менее двух сотен, заставила Путина отказаться от украинской версии. Если все это правда, и украинские спецслужбы таким образом вступили в преступный сговор-сделку с российскими спецслужбами, то режим Порошенко несет прямую ответственность за бойню в Керчи наряду с режимом Путина.
dikkens
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 14:02

  dikkens написав:украинские спецслужбы знали заранее о готовящейся российскими спецслужбами бойне в Керчи и смогли подключиться к системе видеонаблюдения колледжа.


А по убийству Хашогги случайно видео нет у них, а то за это видео можно деньжат срубить от саудитов в размере нескольких траншей МВФ.
freeze
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