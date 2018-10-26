Украинские спецслужбы знали о готовящейся бойне в Керчи

Додано: Суб 27 жов, 2018 13:55

По сообщениям уже упомянутой мной крымскотатарской журналистки Тани Карацубы Сеид-Бурхан, украинские спецслужбы знали заранее о готовящейся российскими спецслужбами бойне в Керчи и смогли подключиться к системе видеонаблюдения колледжа. Информация, конечно, выглядит сногсшибательно. Но именно этим фактором журналистка объясняет внезапный поворот на 180 градусов путинской версии происшедшего, когда после первоначального заявления ФСБ об украинском следе в теракте неожиданно это заявление было дезавуировано и взамен первой версии была выдвинута версия о 18-летнем стрелке, учащимся этого же колледжа. Журналистка говорит, что располагает сведениями, что именно угроза украинских спецслужб обнародовать все имеющиеся у нее видеозаписи, на которых четко видно как люди в масках расстреливают из автоматов детей, а убитых не менее двух сотен, заставила Путина отказаться от украинской версии. Если все это правда, и украинские спецслужбы таким образом вступили в преступный сговор-сделку с российскими спецслужбами, то режим Порошенко несет прямую ответственность за бойню в Керчи наряду с режимом Путина.